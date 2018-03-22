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Regaip Kandili'niz mübarek olsun

2018 yılının ilk kandili, mübarek üç ayların başlangıcı tüm İslam alemine huzur, barış ve saadetler getirmesini  dileriz 

Regaip Kandili'niz mübarek olsun

2018 yılının ilk kandili, mübarek üç ayların başlangıcı tüm İslam alemine huzur, barış ve saadetler getirmesini  dileriz 

22 Mart 2018 Perşembe 08:49
Regaip Kandili'niz mübarek olsun

Bugün Regaib kandilini idrak ediyoruz. Mübarek üç ayların ilk kandili tüm İslam alemine huzur, barış ve saadetler getirmesini  dileriz 

2018 yılının ilk kandili bugün kutlanacak. Milyonlarca Müslümanı ilgilendiren ve ibadetlerle idrak edilecek olan Regaib Kandili, bugün kutlanacak. Peki kandillerde neler yapılmaktadır?

Regaip gecesi, Receb ayının ilk Cuma gecesidir, çok kıymetlidir. Fakat, Resulullah efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Çünkü Peygamber efendimizin babası hazret-i Abdullah’ın evlendiği sene, ayların yeri değişikti. Receb ayı, Cemâzil-âhır ayının yerinde, yani bir ay ileride idi. Nûr-i Nübüvvetin, hazret-i Âmine validemize intikali, şimdiki Cemâzil-âhır ayındadır, Regaip gecesinde değildir.

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesi denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her Cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır. Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarına, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece yapılan dua ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. 

Bu mübarek günlerin sizlere, Vatanımıza, Milletimize ve bütün İslam Alemine rahmet, mağfiret ve bereket olarak tecelli etmesini niyaz ederiz. Hayırlı Kandiller

Son Güncelleme: 22.03.2018 06:47
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