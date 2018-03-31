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Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamaları mercek altında

KVKK Başkanı Bilir, isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalar için yoğun şikayet geldiğini belirtti.

Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamaları mercek altında

KVKK Başkanı Bilir, isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalar için yoğun şikayet geldiğini belirtti.

31 Mart 2018 Cumartesi 11:25
Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamaları mercek altında

ANKARA - ALİ KEMAL AKAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanun hükümlerine aykırı olarak, kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmadan, isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulaması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve telefon uygulamalarına ilişkin kuruma yoğun şekilde şikayet geldiğini söyledi.

Şikayetler doğrultusunda yapılan incelemelerde, kanuna aykırılıklar tespit edildiğini ifade eden Bilir, bunun üzerine 25 Ocak'ta "Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması" konusunda aldıkları ilke kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Alınan ilke kararından sonra bu konuyla ilgili başvuruların arttığını söyleyen Bilir, şöyle devam etti:

"Bunlar bizim gündemimizde. Biz bunları inceliyoruz. Burada önemli olan şu, rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamalarının, kanundaki veri işleme ve veri aktarım şartlarına uygun faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu tür uygulamalarda kişisel verilerin, kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayanmadan işlenmesi ve aktarımını kanun yasaklıyor. Kurulumuz tarafından 25 Ocak 2018 tarihinde alınan ilke kararı gereğince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerekmektedir. Bu kapsamda incelemeler sonucunda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği yönünde tespite ulaşılan internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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Faruk BilirKişisel VerilerKişisel Verileri Koruma KurumuTeknoloji
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