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Robert Amsterdam'dan New York Times'a 'FETÖ' ilanı

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarıyla ilgili "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabı kaleme alan Amsterdam, Amerikan New York Times gazetesine ilan verdi.

Robert Amsterdam'dan New York Times'a 'FETÖ' ilanı

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarıyla ilgili "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabı kaleme alan Amsterdam, Amerikan New York Times gazetesine ilan verdi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 22:29
Robert Amsterdam'dan New York Times'a 'FETÖ' ilanı

NEW YORK(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki yapılanmasıyla ilgili "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabını yayımlayan Robert Amsterdam, New York Times gazetesine verdiği ilanda, FETÖ'nün ülkedeki okullarından milyonlarca doları "hortumladığını" belirtti.

Hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi olan Amsterdam, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine kitabının tanıtımıyla ilgili bir ilan verdi.

İlanda, "Charter (sözleşmeli) okullarda sırlara yer yok" başlığı kullanılırken FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarındaki usulsüzlüklere de vurgu yapıldı.

"Fetullah Gülen'in ABD'deki eğitim sistemi üzerinden milyonlarca dolar hortumlamasına izin verildiğinde bunu ödeyenler Amerikalı öğrenciler oluyor" alt başlığına yer verilen ilanda, kitaba "empireofdeceit.com" adlı internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilerek FETÖ bağlantılı okullarla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bir şikayet hattının telefon numarası paylaşıldı.

243 milyon dolar hortumlandı

Piyasaya 13 Eylül'de çıkan kitapta, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar "hortumladığı", kamuya açık kaynaklardan yola çıkılarak ortaya konuyor.

Ayrıca bu okullarda görev alan FETÖ mensubu 6 bin 504 öğretmene "H-1B" çalışma vizesi alındığı ancak bu kişilerin ABD'de eğitim vermek için "niteliksiz" olduklarına vurgu yapılıyor.

Muhabir: Hakan Çopur

Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaFETÖRobert Amsterdam
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