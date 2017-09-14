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Robert Amsterdam'ın 'FETÖ' kitabı yayımlandı

FETÖ'nün dünya genelindeki faaliyetlerini araştıran Amsterdam'ın, ABD'deki FETÖ bağlantılı okullardaki usulsüzlükleri anlattığı "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabı piyasaya çıktı.

Robert Amsterdam'ın 'FETÖ' kitabı yayımlandı

FETÖ'nün dünya genelindeki faaliyetlerini araştıran Amsterdam'ın, ABD'deki FETÖ bağlantılı okullardaki usulsüzlükleri anlattığı "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" adlı kitabı piyasaya çıktı.

14 Eylül 2017 Perşembe 20:50
Robert Amsterdam'ın 'FETÖ' kitabı yayımlandı

WASHINGTON(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya genelinde ve özellikle ABD'deki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam, FETÖ'nün ABD'deki okullarında yaptığı usulsüzlükleri anlattığı "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" başlıklı kitabını yayımladı.

Hukuk firması Amsterdam & Partners'ın (LLP) sahibi olan Amsterdam, yazılı bir açıklamayla kitabının piyasaya çıktığını duyurdu.

Açıklamada, kitabın 2 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıktığı ve FETÖ'nün ABD'deki okullarının "gerçek yüzü"ne ışık tutacağına işaret edildi.

Kitapta, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar "hortumladığı", kamuya açık kaynaklardan yola çıkarak ortaya konuldu.

Ayrıca bu okullarda görev alan FETÖ mensubu 6 bin 504 öğretmene de H-1B çalışma vizesinin alındığına ve bu kişilerin ABD'de eğitim vermek için "niteliksiz" olduklarına vurgu yapıldı.

FETÖ kurumları arasındaki parasal ilişkiler

Kitabının ana amacının ABD vatandaşlarına FETÖ'nün bu ülkedeki çalışmalarını ve buradaki usulsüzlükleri göstermek olduğunu ifade eden Robert Amsterdam, söz konusu okullarla FETÖ'nün diğer kurumları arasındaki yakın iş birliğinin altını çizdi ve bu kurumlar arasındaki finansal ilişkilerden yüklü miktarlarda para aktarımı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ABDABD'de FETÖ YapılanmasıDünyaFETÖRobert Amsterdam
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