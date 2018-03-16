Roma sportif direktöründen Ünder'e övgü

NYON (AA) - İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Roma, İspanya'dan Barcelona ile eşleşti.

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Monchi, "Cengiz'den çok mutluyuz. Onun önemli bir futbolcuya dönüşmekte olduğuna ikna olmuş durumdayız." dedi.

Monchi, "Cengiz, futbolcu olarak gelişiminde büyük ilerleme sağlıyor." vurgusunu yaptı.

Cengiz'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizentif direktör, "Cengiz, Roma'nın geleceğinde önemli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Barcelona arasındaki çeyrek final maçlarının ilki 4 Nisan Çarşamba günü Camp Nou Stadı'nda, rövanş ise 10 Nisan Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Bu sezon Roma formasıyla ligde ve Avrupa kulvarında toplam 22 maça çıkan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 6 gol attı.

Muhabir: Fatih Erel



