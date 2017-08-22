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Ruhani'nin 'nükleer anlaşmadan çekilme' restine destek

Ruhani'nin, "ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde saatler içinde anlaşmadan önceki şartlara dönebilecekleri" uyarısına destek geldi.

Ruhani'nin 'nükleer anlaşmadan çekilme' restine destek

Ruhani'nin, "ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde saatler içinde anlaşmadan önceki şartlara dönebilecekleri" uyarısına destek geldi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:05
Ruhani'nin 'nükleer anlaşmadan çekilme' restine destek

İSTANBUL (AA) - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "nükleer anlaşmadan çekilme" restinin içi boş bir uyarı olmadığını ve İran'ın gerektiği taktirde, 5 gün içinde yüzde 20'lik uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaşabileceğini söyledi.

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İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, devlet televizyonuna konuşan Salihi, Ruhani'nin, "ABD'nin nükleer anlaşmanın şartlarına uymaması halinde saatler içinde anlaşmadan önceki şartlara dönebilecekleri" uyarısının gerçekçi olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmada, Fordo Nükleer Tesisini, gerektiği taktirde yüzde 20'lik uranyum zenginleştirme kapasitesine 5 gün içinde ulaşabilecek şekilde güvenceye aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ve diğer yetkililerin, ülkenin nükleer enerji kapasitesi konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade eden Salihi, "Fordo Nükleer Tesisimizin anlaşma çerçevesinde kapatılmaması, elimizi güçlendiren bir madde." ifadesini kullandı.

Eleştirilere reaktör görüntüleriyle karşılık verilecek

Salihi, İran'daki bazı kesimlerin, nükleer enerji faaliyetlerinin tamamen durduğu eleştirilerinin yersiz olduğunu kaydederken, "Bu amaçla, yakın zamanda modern Erak reaktörünün görüntülerini paylaşmaya karar verdik." diye konuştu.

Nükleer anlaşma öncesi şartlara dönmek istemediklerini vurgulayan İranlı yetkili, "Biz bu anlaşmayı kolay elde etmedik, dolayısıyla kolay da kaybetmek istemeyiz. Bu yüzden anlaşma çerçevesinde, uluslararası hak ve sorumluluklarımıza bağlı kalmak istiyoruz." dedi.

Ali Ekber Salihi, ayrıca, Rusya'nın, 8 milyar 400 milyon avro değerinde iki nükleer tesisi, İran'ın Buşehr kentinde inşa etme aşamasında olduğunu duyurdu.

Muhabir: Murat Karadağ

Anahtar Kelimeler:
Ali Ekber SalihiDünyaHasan RuhaniİranNükleer Anlaşma
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