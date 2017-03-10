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10 Mart 2017 Cuma 11:41

Rus işadamlarını taşıyan helikopter düştü

Eczacıbaşı Holding'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rus işadamlarının bindiği helikopter Beylikdüzü'nde bulunan TV kulesine çarparak düştü.

Rus işadamlarını taşıyan helikopter düştü
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Rus işadamlarını taşıyan helikopter düştü


İstanbul'dan havalanarak Bilecik'e doğru yola çıkan Eczacıbaşı Holding'e ait helikopter, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarındaki TV kulesine çarptı. İçinde 4'ü Rusya Federasyonu vatandaşı 7 kişinin bulunduğu helikopterde ilk gelen bilgilere göre 5 kişi feci şekilde can verdi.


İstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP otoparkı yakınına helikopter düştü. Televizyon kulesine çarparak düştükten sonra yanmaya başlayan helikopterin parçaları E-5 karayoluna düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen helikopterde 4'ü Rus, 7 kişinin bulunduğu belirtildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TÜYAP otoparkı ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın arasındaki boş alana düşen Eczacıbaşı'na ait helikopter İstanbul'dan Bilecik'e gidiyordu. Eczacıbaşı Grubu'ndan edinilen ilk bilgiye göre, helikopterde, Eczacıbaşı Yapı Grubu'ndan bir yönetici ve yabancı misafirler bulunuyordu. Kazada ölenlerin Eczacıbaşı Yapı Rusya Ülke Direktörü Salim Özen ve Rus misafirleri Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga olduğu öğrenildi.
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Helikopter Düştü
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