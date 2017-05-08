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08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:06

Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den gözaltında

FETÖ şüphelisinden rüşvet alırken suç üstü yakalandığı için hakkında tutuklama kararı verilen hakim için, bu kararı veren Hakim de FETÖ suçlamasıyla tutuklandı.

Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den gözaltında
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Rüşvet alan hakimi tutuklayan hakim FETÖ'den gözaltında
HSYK tarafından ihraç edilen 25 hakim ve savcıdan 5'i tutuklandı. Rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü gözaltına alınan meslektaşı Hasan Akdemir'i tutuklayan hakim Mehmet Özakar da tutuklananlar arasında yer aldı
Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapan hakim Mehmet Özakar ile hakim Cemal Pişiren, Keşan hakimi İlker Zencir, Vize hakimi Umut Yetkin ve Bolu Geyve hakimi Hakan Timur hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Bugün tutuklanan hakimler arasında yer alan hakim Mehmet Özakar, rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yapılarak gözaltına alınan Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakim Hasan Akdemir'i tutuklamıştı. Özakar'ın, "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanmak amacıyla samimi açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Nöbetçi hakim olarak sorgu yaptığı sırada gözaltına alınan ve Bylock kullandığı belirlenen Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz da tutuklanaması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

11 hakim ve savcı ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 hakim ve savcının ise savcılık ifade alma işlemleri devam ediyor.
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