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Rusya, An-148 tipi yolcu uçaklarını yasakladı

Rusya'da geçen ay 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle An-148 tipi uçakların kullanımı yasaklandı.

Rusya, An-148 tipi yolcu uçaklarını yasakladı

Rusya'da geçen ay 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle An-148 tipi uçakların kullanımı yasaklandı.

20 Mart 2018 Salı 19:10
Rusya, An-148 tipi yolcu uçaklarını yasakladı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da geçen ay düşen ve 71 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle, An-148 tipi yolcu uçağının, Rus havayolu şirketleri tarafından kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Rusya Federal Ulaştırma Kurumu (Rostransnadzor) Başkanı Viktor Basargin, Rus medyasına yaptığı açıklamada, An-148 tipi yolcu uçağının kullanımına son verilmesi için Rus havayolu şirketlerine talimat gönderildiğini belirtti.

Kazaya ilişkin yapılan tetkikler neticesinde, uçağın ait olduğu Saratov Havayolları şirketinin de uçuşlarının 27 Nisan'a kadar askıya alındığı kaydedildi.

Saratov Havayollarına ait An-148 tipi yolcu uçağı, geçen ay Moskova'da bulunan Domodedovo Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktaki 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

Rus Hava Kuvvetleri bünyesinde Ukrayna yapımı An-148 tipi uçaklardan 12 tane bulunurken, özel havayolu şirketlerinde toplam 15 tane An-148 bulunuyordu.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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