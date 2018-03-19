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Rusya, BMGK'deki 'Suriye toplantısını' engelledi

BM Güvenlik Konsey'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşülmesini talep ettiği toplantı Rusya'nın itirazı üzerine yapılamadı.

Rusya, BMGK'deki 'Suriye toplantısını' engelledi

BM Güvenlik Konsey'nin Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşülmesini talep ettiği toplantı Rusya'nın itirazı üzerine yapılamadı.

19 Mart 2018 Pazartesi 23:47
Rusya, BMGK'deki 'Suriye toplantısını' engelledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşülmesini talep ettiği toplantı, Rusya tarafından engellendi.

Fransa'nın talep ettiği ve Hollanda, İsveç, Peru, Polonya, ABD ve İngiltere'nin destek verdiği Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği toplantıya Rusya itiraz etti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in BMGK'yi ​Suriye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin bilgilendirmesi bekleniyordu ancak toplantı Rusya'nın engeline takıldı.

Rusya, BMGK'nin ''uluslararası barış ve güvenliğin görüşüldüğü'' bir platform olduğunu ve insan hakları konularının Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesi gerektiği gerekçesiyle talep edilen bu toplantının yapılabilmesi için oylama teklif etti.

Bunun üzerine BMGK'de görüşülmesi talep edilen toplantı oylamaya sunuldu. Toplantının yapılmasına başta Rusya olmak üzere Çin ve konseyin geçici iki üyesi Kazakistan ve Bolivya karşı çıktı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Etiyopya, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili ise çekimser kaldı.

Toplantının yapılabilmesi için gerekli olan 9 oya ulaşılamadığı için Suriye'deki insan hakları ihlallerinin görüşüleceği bu toplantı yapılamadı.

Muhabir: Betül Yürük


Anahtar Kelimeler:
BMGKDünyaRusyaSuriye Toplartısı
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