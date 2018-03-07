Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin büyük bir ülke ve Rusya’nın da komşusu olduğunu belirterek, “Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” dedi.
Putin, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un hazırladığı “Dünya Düzeni 2018” adlı belgeselde, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler dahil bölgesel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.
Rusya, Türkiye ve İran’ın garantörü oldukları Suriye konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Putin, “Bölgedeki ülkelerin arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran’la birlikte masaya oturup, Suriye’ye ilişkin bazı anlaşmaların garantörü olduk ve bu anlaşmalar işe yarıyor.” dedi.
Belgeselde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri de değerlendiren Putin, “Türkiye büyük bir ülke ve komşumuz. Yüzyıllar boyunca farklı ilişkilerimizin olduğu Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgileniyoruz.” ifadesini kullandı.
Muhabir: Emre Gürkan Abay