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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya 'ağır kabalığa' cevap verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO üyesi ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmelerine ilişkin, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya 'ağır kabalığa' cevap verecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO üyesi ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmelerine ilişkin, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez." dedi.

27 Mart 2018 Salı 14:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya 'ağır kabalığa' cevap verecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gazetecilerin AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesiyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Bu konuda Bakanlıktan ve Kremlin'den daha önce açıklamalar yapıldığını hatırlatan Lavrov, Batılı ülkelerin eylemini karşılıksız bırakmayacaklarını belirtti.

Lavrov, "Cevap vereceğiz, endişeniz olmasın. Bu ağır kabalığa karşı sabretmeyi kimse istemez." ifadelerini kullandı.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Washington'un, diplomatları sınır dışı etmeyi, uluslararası arenada baskı ve şantaj aracı olarak kullandığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Muhabir: Ali Cura

Anahtar Kelimeler:
DünyaRus DiplomatlarRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovSınırdışı
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