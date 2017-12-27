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Rusya ile S-400 anlaşması tamam

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

Rusya ile S-400 anlaşması tamam

Milli Savunma Bakanı Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:38
Rusya ile S-400 anlaşması tamam

Rusya ile S-400 anlaşması tamam

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye'nin Rusya'dan satın alacağı S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.

Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rus basınında yer alan, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım.' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti." diye konuştu.

Son Güncelleme: 27.12.2017 14:05
Anahtar Kelimeler:
S-400Nurettin CanikliDünya
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