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Rusya'daki seçimlerde Putin önde

Rusya'daki başkanlık seçimlerinde sandıkların yüzde 22'si sayılırken, ilk belirlemelere göre yüzde 70'in üzerinde oy alan Putin seçimi önde götürüyor.

Rusya'daki seçimlerde Putin önde

Rusya'daki başkanlık seçimlerinde sandıkların yüzde 22'si sayılırken, ilk belirlemelere göre yüzde 70'in üzerinde oy alan Putin seçimi önde götürüyor.

18 Mart 2018 Pazar 23:41
Rusya'daki seçimlerde Putin önde

MOSKOVA(AA) - Rusya’daki devlet başkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 22’si sayılırken, Vladimir Putin seçimi önde götürüyor.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı son resmi olmayan sonuçlara göre, 65 yaşındaki Putin, sayılan oyların yüzde 71,97'sini aldı.

Toplam sekiz adayın katıldığı seçimde, Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 15,9, Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6,95, Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0,7, Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0,5, Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0,6, Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0,6 ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1,3 oy oranına sahip oldu.

"15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldı"

Sandık çıkış anketlerine göre ise Putin’in toplam oyların yüzde 73,9'unu alması bekleniyor.

Putin seçilmesi halinde, 4’üncü kez Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, seçim sistemlerine 15 farklı ülkeden binlerce siber saldırı yapıldığı belirtilerek, ABD, Ukrayna ve Yeni Zelanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerde Rusya’daki seçimlere yönelik “provokatif” eylemlerin düzenlendiği iddia edildi.

Öte yandan, ülkenin farklı bölgelerindeki oy kullanma noktalarında görev yapan yetkililerin, sandıklara çok sayıda oy pusulası attıklarını gösteren görüntüler basında yer aldı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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