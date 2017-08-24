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Rusya'dan Körfez ülkelerine 'itidal' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Katar ve Körfez ülkelerine itidal çağrısı yaparak, "Krizin tüm taraflarına sorunların masada çözülmesi çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Rusya'dan Körfez ülkelerine 'itidal' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Katar ve Körfez ülkelerine itidal çağrısı yaparak, "Krizin tüm taraflarına sorunların masada çözülmesi çağrımızı yineliyoruz." dedi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 14:22
Rusya'dan Körfez ülkelerine 'itidal' çağrısı

MOSKOVA(AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, krizi istişare etmek üzere 27-30 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin tüm taraflarına itidal çağrısı yapan Zaharova, "Tarafların birbirlerine karşı sert ifadelerden kaçınmaları gerekir. Rusya olarak sorunların masada çözülmesi çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni Afganistan stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"ABD'nin, Afganistan'daki durumun çözümü için askeri seçenekleri ön plana almasını üzüntüyle karşılıyoruz. ABD'nin yeni stratejisinin, Afganistan'da DEAŞ'ın oluşturduğu tehdidi yansıtmadığını görüyoruz. Beklentimiz, ABD askerlerinin etkinliğini artırmaya yönelik bu stratejinin, Afganistan'ın toprak bütünlüğüne ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarlarına zarar vermemesidir."

Anahtar Kelimeler:
DünyaKatarKörfezLavrovRusyaZaharova
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