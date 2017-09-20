Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 35°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
105201
ALTIN
146.813
DOLAR
3.4719
STERLİN
4.6972
EURO
4.1683
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin
Kayserispor tur atladı
Kayserispor tur atladı
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Marsel İlhan'dan ilk turda veda
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme
Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık...

S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor

Türkiye’nin Rusya’dan satın almayı planladığı S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:55
S-400 yetenekleriyle dikkati çekiyor

MOSKOVA (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

Hayalet uçak ve balistik füzeleri yok edebiliyor

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılayabiliyor

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

Rus basınına göre, Rusya’da Moskova bölgesi, Güney Askeri bölgesi, Pasifik ve Baltık filolarında olmak üzere toplam 5 S-400 alayı bulunuyor. Her alayda sekizer fırlatma sisteminin bulunduğu 2'şer tabur yer alıyor. Rusya’daki S-400 tabur sayısının 2020’ye kadar 56’ya çıkarılması öngörülüyor.

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili şu ana kadar Türkiye dışında sadece Çin ile anlaştı. Rus savunma sanayi yetkilileri, şubat ayında Çin için üretime başlandığını açıklamış ancak ilk teslimatın 2018’den önce olmayacağını belirtmişti.

Hindistan ve İran gibi ülkeler de daha önce S-400 alımı için Rusya ile görüşmeler yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri teknik iş birliği Danışmanı Vladimir Kojin, daha önce yaptığı açıklamada, pek çok ülkenin sistemi satın almak için sıraya girdiğini ifade ederek, bu ülkeler arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması üyesi ülkeler, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinin de bulunduğunu bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaS-400TeknolojiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği
Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği
Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı
Türkiye'den Meksika'ya destek mesajı
Gerizim Dağı'nın 'gizemli halkı' Samiriler
Gerizim Dağı'nın 'gizemli halkı' Samiriler
Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama
Garanti Bankası'ndan Fransa'daki davaya ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan liselere geçişte yeni model açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan liselere geçişte yeni model açıklaması
'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'
'Mevcut 3 milyar avronun ardından ikincisini görüşeceğiz'
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 tutuklama
FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon: 30 gözaltı
FETÖ'nün 'mahrem imamları'na operasyon: 30 gözaltı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim