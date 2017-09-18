Sabancı Holding'in 2016 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding, topluluğun yürüttüğü faaliyet ve projelerin sürdürülebilirlik performansını inceleyen üçüncü sürdürülebilirlik raporunu hazırladı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği her iş kolunda ve her coğrafyada çevreye ve topluma duyarlı hareket eden holding, 1 Ocak-31 Aralık 2016 döneminde yürüttüğü faaliyet ve projelerin sürdürülebilirlik performansını inceleyen üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

Söz konusu rapor, ilk sürdürülebilirlik raporunu takiben iletilen geri bildirim ve görüşlerin sistematik olarak değerlendirilmesi ışığında, ikinci raporda olduğu gibi uluslararası GRI İlkeleri temel alınarak GRI G4 Temel (Core) seviyesinde hazırlandı. Raporda ayrıca holding ve topluluk şirketlerinin finans dışı performansları ve çalışmaları da yer alıyor.

Faaliyetlerini imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirisi, İşte Eşitlik Platformu İlkeleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde uluslararası standartlara uygun olarak yürüten Sabancı Holding'in hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu, topluluğun global iş yapış anlayışının yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımını da ortaya koyuyor.

Sabancı Topluluğu'nun sürdürülebilirlik öncelikleri olarak belirlediği enerji ve emisyon yönetimi, atık ve su yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, toplumsal gelişime katkı, iş sağlığı ve güvenliği, işte çeşitlilik ve eşitlik, doğal kaynakların verimli kullanımı konuları raporlama çalışmasının temelini oluşturuyor.

Topluluk şirketlerinin kendi sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdikleri şirkete özel raporlamaların yanı sıra holdingi bütünleyici bir yaklaşımla toplu olarak değerlendiren rapor, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin konsolide performanslarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor.



Raporda, Sabancı Holding'in belirlediği ana stratejiye paralel olarak tüm topluluk şirketleri birbirleriyle bu konudaki deneyimlerini ve başarılı uygulamalarını da paylaşıyor. Rapor, topluluk şirketlerinin performansını toplu ve karşılaştırmalı olarak görebilmek, sürdürülebilirlik anlamında öncelikli ve potansiyel alanların belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için de bir temel oluşturuyor.

- "Tüm iş dünyasına rol model oluyoruz"





Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2015 sonunda iklim değişimi ile mücadele konusunda 195 ülkenin hükümetleri tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması'nın ve küresel temel sorunlara 2030 yılı itibarıyla çözüm getirebilmek için oluşturulan BM Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin, sürdürülebilirlik çalışmalarını küresel platformda destekleyecek önemli kilometre taşları olduğunu bildirdi.

Göçmen, şunları kaydetti:



"Holding olarak, kurumsal dünya vatandaşı olmamızın verdiği sorumluluk bilinciyle sosyal adaletsizlik, iklim değişikliği, kısıtlı kaynaklar, atıklar gibi küresel sorunlara sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla, başta tüm Sabancı Topluluğu şirketlerimize, paydaşlarımıza ve tüm iş dünyasına rol model oluyoruz. Sürdürülebilirlik kültürünün yayılmasında yapmış olduğumuz öncülük artarak devam etmektedir. Sabancı Holding, Kasım 2014 itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de yer almaya başladı. İklim konusundaki çalışmalarımıza, özellikle sanayi alanındaki şirketlerimizde ciddi yatırımlarla devam ediyoruz. Şirketlerimizin örnek çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Topluluğumuzdaki iyi örnekleri tüm şirketlerimize yaygınlaştırmayı önceliğimiz olarak görüyoruz."



Göçmen, insana ve topluma fayda sağlamada ve daha iyi bir dünya ve gelecek için topluluk genelinde yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek topluluk olarak sürdürülebilirlik anlayışını tüm değer zincirlerinde yaygınlaştırmaya ve toplumsal katkıyı artırmaya devam edeceklerini belirtti.



