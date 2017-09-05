Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günlük yolcu rekoru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin (İSG), resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda, Kurban Bayramı tatilindeki yolcu sayıları açıklandı.
Muhabir: İzzet Taskiran
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, dün 110 bin 273 yolcuyu ağırlayarak, tüm zamanların günlük yolcu rekorunu kırdığı bildirildi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin (İSG), resmi Facebook sayfasından yapılan duyuruda, Kurban Bayramı tatilindeki yolcu sayıları açıklandı.
Muhabir: İzzet Taskiran