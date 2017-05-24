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24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:59

Sadece 50 adet üretildi

Bentley yeni gözdesini tanıttı.

Sadece 50 adet üretildi
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Sadece 50 adet üretildi
Bentley yeni gözdesini tanıttı.Bentley Motors, Mulsanne Hallmark Series by Mulliner'in tanıtımını yaptı. Son derece özel bir sınırlı üretim olan bu sürüm, en iyi kuyumcuların kullandığı en değerli metaller ve lüks malzemelerden ilham alıyor.

Gösterge paneli çerçevesinde gümüş veya altın rengi, üzerinde ‘Mulliner' yazısı bulunan bir şerit yer alıyor. Tüm kapı destek saclarında da saf gümüş veya altın kaplama kakma şeritler bulunuyor. İkinci deriye uygun alkantara arka yastıklar, şemsiyeler, üzerinde modelin numarası (örneğin ‘1 of 50' (50 adetten birincisi)) bulunan ışıklı basamak sacları, bu yeni ve son derece sınırlı sayıdaki Mulsanne Hallmark Series sürümün gerçekten olağanüstü olan iç kısmını tamamlıyor. Opsiyonel olarak Mulliner kokteyl dolabı da sipariş edilebilir.
Sözcü
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