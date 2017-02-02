Saffet Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı.
Medicana İnternational İstanbul Hastanesi’nde 19 gündür tedavi gören ve dün sabah hayatını kaybeden Hülya Sancaklı için Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Saffet Sancaklı ve çocukları Duygu,Mert Sancaklı’nın yanı sıra Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,Ulaştırma ,Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural,CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek,İstanbul Valisi Vasip Şahin,Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir,Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar,Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.MHP ve CHP Genel Başkanları çelenk gönderdiler.
Cenaze namazının ardından cenaze defnedilmek üzere Eyüp’teki Pierre Loti mezarlığı’na götürüldü.