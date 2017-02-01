Saffet Sancaklı’nın eşi vefat etti

14 Ocak’tan beri hastanede tedavi altında tutulan eski milli futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti.
Hülya Sancaklı intihar girişiminden önce “Duygum,Mertim beni affedin.Tükendim.Tüm sevdiklerimden özür dilerim” yazılı bir not bırakmıştı.
Acı olayın yaşandığı gününden bu yana Hülya Sancaklı’nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.