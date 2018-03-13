Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden AA'ya 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık haberlerini özendirme, teşvik ve teşekkür amacıyla düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, "Yazılı Basın " "Görsel Basın" "İnternet Basını" "Tıp Bilimini Sevdiren Oyuncu" kategorilerinde verilen ödüller, sahiplerine takdim edildi.

Törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederek, üniversitenin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdöl, "Ruhuyla bizim olan, geçmişten bize kalan fakat eskimeyen bir özdeyimişiz vardır. 'Marifet iltifata tabidir.' Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve teveccühleriyle, Mekteb-i Tıbbiye'yi Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan ülkemizin sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı haberlerin adsız kahramanlarına teşekkür etmek için bugün bu programı düzenledi." diye konuştu.

Erdöl, 2015'te kurulan üniversitedeki göreve geldiklerinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da örneği olmayan bir üniversite kurmak için çok az sayıda kişiyle yola çıktıklarını dile getirdi.

Bu süreç içerisinde yaptıkları çalışmalarla önemli bir yol kat ettiklerini aktaran Erdöl, üniversitenin bölümleri hakkında bilgi verdi.

"Çok yönlü ve çeşitli şekilde eğitimi devam ettirmeye çalışıyoruz"

Prof. Dr. Erdöl, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri hastanelerin de üniversitelerinin bünyesinde hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin fonksiyonu da üniversitemize devredildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını da giderecek bir üniversite olmak durumuna dönüştüğümüz için, Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurduk. Askeri hekimlik ihtiyacını gidermek üzere askeri öğrenciler aldık. Kapatılan Askeri Tıp Fakültesi'nin yerine Gülhane'deki tıp fakültemiz askeri öğrenci aldı. Gerek sıfırdan gerek yatay geçişle askeri öğrenciler aldık. Onların eğitimine devam ediyoruz. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı nasıl gidiyor, buradaki askeri hekim ihtiyacı nedir diye arkadaşlarla bölgedeki hastane ve karakolları ziyaret ettik. İhtiyaçları yerinde gördük. Çok yönlü ve çeşitli şekilde eğitimi devam ettirmeye çalışıyoruz."

Erdöl, üniversitenin yurt dışı eğitim faaliyetlerine de değinerek, sözlerini törende ödüle değer bulunan basın mensuplarını tebrik ederek tamamladı.

AA'ya 4 kategoride ödül

Törende, AA Muhabiri Hatice Şenses Kurukız, "En Başarılı Sağlık Muhabiri", Duygu Yener "Yazılı Basın Araştırma", Yeşim Sert Karaaslan "Sağlıkta Farkındalık" ödüllerine, Zehra Melek Çat "Tevfik Salim Sağlam Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Öte yandan, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan da ATV muhabiri Işıl Açıkel ile A Haber muhabiri Pınar Özenç'e ödüllerini takdim etti.

14 Mart Belgeseli'nin de katılımcılara izletildiği programa, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Dindar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticileri ile diğer yetkililer de katıldı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu