Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
146.168
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4439
EURO
4.0575
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
Son Dakika
A Milli Takım, Ukrayna'dan eli...
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'

Sahil Güvenlik Komutanlığının bayram mesaisi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde görevli "TCSG-28" bot komutanlığının gerçekleştirdiği bayram mesaisi, AA ekibince görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının bayram mesaisi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde görevli "TCSG-28" bot komutanlığının gerçekleştirdiği bayram mesaisi, AA ekibince görüntülendi.

03 Eylül 2017 Pazar 12:20
Sahil Güvenlik Komutanlığının bayram mesaisi

ÇANAKKALE - BURAK AKAY (AA) - Yasa dışı geçişleri engellemek ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı Kuzey Ege'deki geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden sadece 5 deniz mili uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Midilli Adası, daha iyi yaşam için Avrupa'ya adım atmak isteyen yabancı uyrukluların geçmeye çalıştığı en yoğun noktalar arasında yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor.

AA ekibi, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde görevli "TCSG-28" bot komutanlığının bayram mesaisini görüntüledi.

7 gün 24 saat esasına göre çalışıyorlar

Kurban Bayramı dolayısıyla görevlerine ara vermeyen ve günün hemen hemen her saati görev yapan Sahil Güvenlik unsurları, tamamladıkları hazırlıklarının ardından son kontrollerini yaparak limandan ayrılıp en az 10 saat süren sahil güvenlik görevi için Kuzey Ege'ye açılıyor.

Yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı çıkış noktalarını gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile tarayıp bölgeyi kontrol altında tutan Sahil Güvenlik unsurları, en küçük temasta dahi alarma geçiyor.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları, 7 gün 24 saat esasına göre özellikle Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

Dürbün ve termal kameralar ile tespit

Dürbün ve termal kameralar ile tespit edilen verileri bot komutanına aktaran personel, yasa dışı geçiş ve bu kapsamda yaşanabilecek olası ölümleri önledikleri gibi balıkçı teknelerinden ticari gemilere kadar birçok deniz unsurunun da kontrollerini sağlıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı diğer kolluk güçleri olan jandarma ve emniyet birimleriyle koordineli görev icra ediliyor.

Kuzey Ege'den Marmara'ya uzanıp seyirlerini sürdüren ticari yük gemilerine telsiz teması da sağlayan Sahil Güvenlik unsurları, gemilerin geliş ve gidiş limanları, taşıdıkları yük ve genel bilgileri kayıt altına alıyor.

Bölgede balık avcılığı yapan küçük tekneler de ekiplerin kontrolleri kapsamında denetleniyor.

Teknolojinin son sistem donanımlarını bünyelerinde bulunduran deniz vasıtalarını kullanan Sahil Güvenlik unsurları, bu sayede saatte 50 deniz mili sürate ulaşıp yaşanan vakalara anında müdahale edebilme kabiliyetine sahip.

Gelen ihbarları anında değerlendiren unsurlar, çok sayıda yasa dışı geçişi önledikleri gibi, kötü hava koşullarında ölümle sonuçlanabilecek faciaları da engellemiş oluyor.

Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
C3 Aircross'un dünya lansmanı Frankfurt Otomobil Fuarı'nda
C3 Aircross'un dünya lansmanı Frankfurt Otomobil Fuarı'nda
Güvenlik güçleri DEAŞ'a nefes aldırmadı
Güvenlik güçleri DEAŞ'a nefes aldırmadı
Endonezya'da Arakan protestosu
Endonezya'da Arakan protestosu
Türk sinemasına rekor destek
Türk sinemasına rekor destek
Tüketiciler 50 yıl içinde gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor
Tüketiciler 50 yıl içinde gıda krizi yaşanması endişesi taşıyor
Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi
Kuzey Kore 'hidrojen bombası' denedi
Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü
Kadın astronot Whitson 288 gün sonra dünyaya rekorlarla döndü
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Türkiye büyümeye devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim