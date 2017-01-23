SAHTE PARA SAYMA MAKİNESİ

Para sayma ve para ile ilgilenen ve bütün gün bu tarz işlemlere maruz kalan firma ve işletmelerde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bireylerin dalgınlıkları, yoğun iş temposu ya da farklı faktörler para sayma işleminin aksamasına, bazı açıkların çıkmasına ya da sahte para alımına neden olabilmektedir. Bu tarz sıkıntılarla karşılaşan firmalarda ise çalışanlar ve eğer açık verilen miktar olduğundan fazla yüksek ise işletmeler bile büyük zararlara uğrayabilmektedirler. Böyle bir durum yaşamamak adına günümüzde pek çok firma para sayma makinesi
ve bozuk para sayma makinesiile çalışmaktadırlar. Bu tarz makineler gün içinde yapılan işlemleri hem daha profesyonel yönetmekte hem de sahte para alımının önüne geçebilmektedir. Makine kullanımında önemli bir diğer nokta ise makinelerin kolay kolay bozulmayan ve kaliteli ürünler olmasına dikkat etmektir. Gün içerisinde bir işlem sırasında makinenin arızalanması hesapların karışmasına neden olabilmektedir.
Hızlı Para Kontrolü Ve Mağduriyetin Önüne Geçme
Parsay sahte para makinesi
doğrultularda hazırlanan ve TL, Euro olmak üzere pek çok para cinsinin sahte olup olmadığını kontrol eden bir makinedir. Gün içinde yapılan işlemler sırasında çalışanlar, söz konusu özellikle büyük meblağlar olduğunda paranın sahte olup olmadığını çıplak göz ile anlayamamaktadırlar. Bu amaç için oluşturulan bazı kalem ve ışıklarda zaman zaman yetersiz gelmektedir. Sahte para konusunda en iyi tespiti sağlayan bu tarz makineler işletmelerde ve firmalarda hesapların daha kontrollü ilerlemesine yardımcı olarakmağduriyetin önüne geçmektedir.
Firma aynı zamanda tüm makinelerinin teknik servis hizmetlerini de üstlenmektedir ve bozuk para sayma makinesi
ile ilgili bir problem yaşandığında firmaya göndermek yeterlidir. Aynı zamanda ürünlerinde belirli bir süre garanti belgesi ile korunmaktadır. Aynı zamanda bu tarz ürünler dayanıklı pil yapısına ve portatif taşıma özelliğine sahiptir.