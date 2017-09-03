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'Sakin Kent' yerli turistle bayram etti

Cittaslow Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı.

'Sakin Kent' yerli turistle bayram etti

Cittaslow Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı.

03 Eylül 2017 Pazar 15:56
'Sakin Kent' yerli turistle bayram etti

MUĞLA (AA) - Durmuş Genç - Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından "Sakin Kent" ilan edilen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı'nda yüksek doluluğa ulaştı.

Akyaka'da çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmelerde Kurban Bayramı için rezervasyonlar doldu.

Gökova Körfezi'nde gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri "sakin kent" Akyaka Mahallesi her geçen gün artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor. Kurban Bayramı'nda Akyaka'yı tercih eden ziyaretçiler, mavi bayraklı sahilde güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek tatillerini gönüllerince eğlenerek geçiriyor.

Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle ünlü Sakin Kent Akyaka Mahallesi, çadırda tatil yapanlara da ev sahipliği yapıyor. Muğla Valiliği Muğla’ya Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen alanda bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilcilerin akınına uğradı.

Bölgedeki otel, pansiyon ve çadır kamp alanlarında yer bulamayan bazı ziyaretçilerin, ormanlık alanlarda çadır kurdukları görüldü.

Görünümüyle doğal bir akvaryumu andıran Kadın Azmağı deresinde kürek sörfüyle gezintiye çıkan turistler, sazlıkların oluşturduğu labirentlerde doğayla baş başa spor yapma imkanı yakalıyor.

"Bayram sonuna kadar rezervasyon alamıyoruz"

Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, çadır kamp alanının 600 dönüm arazide kurulduğunu, misafirle hizmet etmek için düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen çok sayıda ziyaretçinin kurdukları çadırlarda tatilini geçirdiğini anlatan Köten, "Bölgede bulunan taş evler ve kagir evler günler öncesinden doldu. Bayram sonuna kadar rezervasyon alamıyoruz. Çadır kamp alanımızda ise yaklaşık 700 çadır ve 100 karavan bulunuyor." dedi.

Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan, Akyaka'nın çok iyi bir turizm sezonu geçirdiğini ifade etti.

Akyaka’daki konaklama tesislerinin bayram nedeniyle yüksek doluluğa ulaştığını vurgulayan Karaaslan, "İyi bir tatil oldu. Önemli olan insanların, esnafın yüzünün gülmesi. Sakin Kentte bayram rezervasyonlarıyla otel ve pansiyonlarda yoğunluk yaşandı. Doğayla baş başa kalmak, spor yapmak isteyen yerli turist bayramda Akyaka'yı tercih etti." diye konuştu.

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgü Ceylan, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu bildirdi. Akçapınar sahilinin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu belirten Ceylan, "Kurban Bayramı nedeniyle önceki haftalara oranla gelen sporcu ve ziyaretçi sayısında artış var. Şu anda gökyüzünde adeta 'görsel şölen' yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AkyakaKamil KötenKurban BayramıMuğlaSakin KentTatil
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