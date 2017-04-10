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10 Nisan 2017 Pazartesi 13:21

Sakıp Ağa mezarı başında anıldı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 13’üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı

Sakıp Ağa mezarı başında anıldı
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Sakıp Ağa mezarı başında anıldı
   Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum işadamı Sakıp Sabancı, vefatının 13’üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Sabancı ailesine ait aile kabristanlığında düzenlenen törene merhum Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı, kızı Sevil Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve dostları katıldı.Anma töreninde merhum     
    Sabancı’nın kabri başında Kuran-ı Kerim okunarak rahmet dilendi. Yapılan duaların ardından mezara aile üyeleri tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Törenin sonunda katılımcılara mevlit şekeri ikram edildi.
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