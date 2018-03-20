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Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

20 Mart 2018 Salı 21:57
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda, saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürdürülüyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, askeri birliğe saldırı hazırlığında olan PKK'lı teröristler, İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

Söz konusu bölgeye saat 18.30 sıralarında gerçekleştirilen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu

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