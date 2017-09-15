Salihi ve Destici'den referandum açıklaması

ANKARA - (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşad Salihi, "Türkmenlerden, hükümetten, Araplardan önce Kürtler kendileri bu referandumu reddetmektedir. Çünkü bu karardan herkes etkilenecektir. Referandumun ertelenmesi değil, ilga edilmesi gerekiyor." dedi.

ITC Lideri Salihi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çankaya'daki bir otelde düzenledikleri ortak basın toplantısında, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı referandum kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ITC lideri Salihi, referandum kararının Kürt parlementosundan çıkmadığını belirterek, "Referandum iki siyasi partinin bazı gruplarının içinden çıktı. Türkmenlerden, hükümetten, Araplardan önce Kürtler kendileri bu referandumu reddetmektedir. Çünkü bu karardan herkes etkilenecektir. Referandumun ertelenmesi değil, ilga edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Irak bölgesinde yaşanan gerginliğin Suriye'de de yaşandığına işaret eden Salihi, bulundukları coğrafyada yaşanan zulümlere en çok Türkmenlerin maruz kaldığını belirtti.

Salihi, bölgedeki Türkmenlerin can güvenliğinin ve mal varlığının tehdit edildiğini vurgulayarak, Irak'ın bölünmesi halinde Suriye'deki Türkmenlerin başına gelenlerin Irak'taki Türkmenlerin de başına geleceğini bildirdi.

Irak'ın bütünlüğünün bozulmasının komşularına da büyük etkileri olacağını savunan Salihi, referandum kararının uygulanması halinde Kürt liderlerinin ellerinde olanları da kaybedeceklerini ifade etti.

Salihi, "Kürt liderleri Türkmenleri zayıf görerek istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlar ama Türk dünyasını ve Türkmenlerin iradesini gözetmiyorlar." dedi.

Irak Parlementosu'nun aldığı kararla referandumu reddettiğini hatırlatan Salihi, IKBY'nin bu kararı tanımamasının büyük bir hata olacağını vurguladı.

Kerkük valisi yolsuzluktan görevden alındı

Kerkük valisinin görevden alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Salihi, valinin görevden alınmasının bayrak kriziyle veya referandum süreciyle ilgili olmadığını, valinin yolsuzluk sebebiyle görevden alındığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine de değinen Salihi, Türkiye'nin tavrını net olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin referandumu ertelemek diye bir pozisyonu yoktur. Türkiye bize verdiği sözde referandumu kesinlikle reddettiğini söyledi." dedi.

"Türkmeneli'ndeki Türkmen kardeşlerimizin bizim için önceliği, ayrılacağılığı var"

BBP Genel Başkanı Destici ise "Türkmeneli'ndeki Türkmen kardeşlerimizin bizim için önceliği, ayrılacağılığı var. Çünkü biz neysek onlar odur. Ankara'da yaşayan Türkler ne ise, Kerkük'te, Telafer'de, Tazehurmatu'da yaşayanlar odur. Hiç bir farkları yoktur." diye konuştu.

Türkiye'nin içindeki bulunduğu kritik sürece işaret eden Destici, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinin Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgelerin başında geldiğini ve bu gölgelerde yaşananların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Destici, Irak'ın kuzeyinde yüzyıllardır Arapların, Kürt ve Türkmenlerin kardeşçe yaşadığını belirterek, "Son dönemlerde emperyalist küresel güçlerin, siyonistlerin oyun ve tezgahlarıyla orası adeta bir kan gölüne dönüştürüldü. İnsanlar etnik köken ve mezhep farklılıkları kaşınarak savaştırılıyorlar. Birbirlerini öldürüyor, birbirlerinin yurtlarına saldırıyorlar." dedi.

"Referandum kararı bardağı taşıran damla oldu"

IBKY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu kararı almasının bardağı taşıran damla olduğunu kaydeden Destici, "Bunun kabul edilebilir, konuşulabilir, müzakere edilebilir hiç bir tarafı yoktur. Bunu reddettiğimizi açıkça ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Destici, referandum kapsamı içerisine Kerkük başta olmak üzere, Türkmen bölgelerinin dahil edilemesini asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Barzani'nin de bağımsızlık referandumunu bir kez daha gözden geçireceğini açıklamasına değinen Destici, "Devletimiz ve milletimiz bu konuda çok kararlıdır. Irak'ın kuzeyinde bir referandumu asla kabul edilmeyeceği, bunun ağır bedellerinin olacağı bizzat devletimizin en tepe noktaları tarafından söylendi. Biz de BBP olarak bu konuda net duruşumuzu ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

Destici, Salihi'nin referandumun gerçekleşmesi halinde Kerkük'teki ve bölgedeki Türkmenleri valilik ve belediye binalarını ele geçirmeye davetini hatırlatarak, bu kararı sonuna kadar desteklediklerini, bu kararların sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.

"TBMM olağanüstü toplanmalı"

TBMM'den ve hükümetten beklentileri olduğunu açıklayan Destici, Meclisin açılışının öne çekilerek önümüzdeki hafta içinde yapılmasını ve olağanüstü toplanarak referandumu tanımayacağıyla ilgili karar almasını beklediklerini kaydetti.

Referandumun gerçekleşmesi halinde, hükümetten net bir şekilde sınırları kapatacağını ve tüm ilişkileri askıya alacağını ilan etmesini beklediklerine vurgu yapan Destici, Türkiye'nin sınır güvenliğinin Kuzey Irak'tan başladığına işaret etti.

Destici, "Türkmenlere karşı yapılacak en ufak eylemde askeri müdahalede dahil her türlü karşılığın gerçekleştirileceği hükümet tarafından net bir şekilde ifade edilmelidir." diye konuştu.

"Cephede olmak da dahil orada oluruz"

Milli ve manevi değerlere bağlı olan herkesin Kuzey Irak'taki Türkmenlerin başına bir şey gelirse orada olması gerektiğini ifade eden Destici, "Biz de bütün gücümüzle orada olacağımızı, Kerkük Türklerinin, ITC'nin yanında olacağımızı, cephede olmak da dahil orada olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarım buna hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul