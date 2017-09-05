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Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

Suriye'de rejim güçlerinin, askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarda Beyaz Baretliler'in müdürü Ebu Hamid'in havan topu mermisinin isabet etmesiyle öldüğü ve 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

Suriye'de rejim güçlerinin, askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırılarda Beyaz Baretliler'in müdürü Ebu Hamid'in havan topu mermisinin isabet etmesiyle öldüğü ve 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

05 Eylül 2017 Salı 16:25
Şam'da 'Beyaz Baretliler'in müdürü öldürüldü

ŞAM (AA) - Suriye'de rejimin başkent Şam'da askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırısında, sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü dahil 4 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesinde sivil savunma merkezinin basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, ''Rejim güçleri Doğu Guta bölgesindeki Misraba beldesine 5 havan topuyla saldırdı. Saldırıda olay yerine giden Doğu Guta Sivil Savunma Müdürü Mahmud Kaddo Ebu Hamid havan topu mermisinin isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.'' ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor

Ebu Hamid'in bölgede sevilen bir kişi olduğuna değinen Ebu Ubeyde, onunla birlikte 3 sivilin daha öldüğünü, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Ebu Ubeyde, rejimin ateşkese rağmen Doğu Guta'ya yönelik saldırıları durdurmadığına da dikkati çekti.

Yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta, 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Beyaz Baretliler

Türkiye'de 2013'te AKUT tarafından eğitilen Beyaz Baretliler adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında kullandığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, saldırılardan sonra hayatta kalanlara insani destek sağlıyor.

Muhabir: Mohamad Misto

Esed rejimi güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya saldırdı
- Doğu Guta Beyaz Baretliler Müdürü Ebu Hamid'in de aralarında olduğu 4 sivil öldü

Anahtar Kelimeler:
4 Sivil öldüAskeri KuşatmaBeyaz BaretlilerDoğu GutaDünyaRejimSuriyeŞam
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