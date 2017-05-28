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28 Mayıs 2017 Pazar 01:50

Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini zehirledi

Samsun'da 56 günlük bebeğini ilaç içirerek öldüren bir kadın intihara kalkıştı.

Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini zehirledi
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Samsun'da anne dehşeti; 56 günlük bebeğini zehirledi


Akıllara durgunluk veren olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ne dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk annesi 29 yaşındaki D.Ö. adlı kadın girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihara kalkıştı.

Kadın, kendisi ölünce 56 günlük kızı A.A.Ö.'ye kimsenin bakamayacağını düşünerek içtiği ilacı bebeğin mamasına katarak yedirdi.

Eve gelen E.Ö., eşini ve bebeğini baygın halde buldu. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan 56 günlük bebek acil serviste hayatını kaybetti. Anne D.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen genç kadın bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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