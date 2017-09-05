Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
147.272
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4415
EURO
4.0575
Türkiye 74-Sırbistan 80
Son Dakika
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli
Ante Cacic: Her maç bizim...
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Rusya grupta üçüncü maçını da...
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü...

Samsun'da kız isteme cinneti; 2 ölü var

Samsun'da bir kişi sevdiği kadını ailesi vermeyince dehşet saçtı. Silahla önce sevdiği kadını öldürüp annesini yaralayan şahıs ardından intihar etti

Samsun'da kız isteme cinneti; 2 ölü var

Samsun'da bir kişi sevdiği kadını ailesi vermeyince dehşet saçtı. Silahla önce sevdiği kadını öldürüp annesini yaralayan şahıs ardından intihar etti

05 Eylül 2017 Salı 02:07
Samsun'da kız isteme cinneti; 2 ölü var

Samsun'da kız isteme cinneti; 2 ölü var

Samsun Terme'de dünürlük için gidilen evde tartışma çıktı. Sevdiği kadını alamayan İsmet K. adlı şahıs, 47 yaşındaki Emine G ile annesini vurduktan sonra intihar etti,

Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine G. isimli genç kadın bir süre önce eşinden boşandı. 47 yaşındaki İsmet K., ailesini alarak Emine G.'yi istemek için genç kadının evinin yolunu tuttu.

İsmet K.'nın ailesi, genç kadının annesi olan Narin Y.'den (78) kızlarını oğullarına istedi. Ancak kızın ailesinden olumsuz yanıt alınca cinnet getiren ve kız tarafıyla tartışmaya başlayan İsmet K., belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. İlk olarak Narin Y.'yi boynundan vuran İsmet K. ardından Emine G.'ye ateş açtı. Anne ve kızı silahla vuran İsmet K. daha sonra tabancasıyla kendisi vurarak intihar etti.

Çevredekilerin silah seslerini duyarak jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet K. ve Emine G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne Narin Y. ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak
Vodafone, cep telefonunda SMS'lere sansür; Tanrı Türk'ü Korusun'a yasak
 1 Kadın 3 Kıta
 1 Kadın 3 Kıta
Photoshop'u fazla kaçırınca alay konusu oldu
Photoshop'u fazla kaçırınca alay konusu oldu
Yakalanan teröristin gösterdiği yerde PKK'nın cephaneliği bulundu
Yakalanan teröristin gösterdiği yerde PKK'nın cephaneliği bulundu
Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var
Samsun Terme'ye şehit ateşi düştü: Sinan Hamza'nın evinde yas var
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Kadın dayak yedi, yoldan geçenler izledi
Kozmy'den Kadınlara Cilt Bakımı İçin Öneriler
Kozmy'den Kadınlara Cilt Bakımı İçin Öneriler
Kış lastiği mi, Kar lastiği mi? Uzmanları cevap veriyor
Kış lastiği mi, Kar lastiği mi? Uzmanları cevap veriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim
Trafik yoğunluğuna helikopterli denetim
Piyade er Gürel'i şehit eden 4 terörist etkisiz hale getirildi
Piyade er Gürel'i şehit eden 4 terörist etkisiz hale getirildi
BM Raportörü Lee: Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı
BM Raportörü Lee: Myanmar hükümeti artık bir adım atmalı
Bayram tatilinde trafik kazaları 103 can aldı
Bayram tatilinde trafik kazaları 103 can aldı
Endonezya’dan Myanmar’a 'Arakan' için çözüm önerisi
Endonezya’dan Myanmar’a 'Arakan' için çözüm önerisi
BM'den Burundi raporu
BM'den Burundi raporu
Türkiye'den Almanya ve Avusturya'ya tepki
Türkiye'den Almanya ve Avusturya'ya tepki
Macron'a vatandaşlardan tepki
Macron'a vatandaşlardan tepki

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim