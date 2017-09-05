Samsun'da kız isteme cinneti; 2 ölü var
Samsun Terme'de dünürlük için gidilen evde tartışma çıktı. Sevdiği kadını alamayan İsmet K. adlı şahıs, 47 yaşındaki Emine G ile annesini vurduktan sonra intihar etti,
Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine G. isimli genç kadın bir süre önce eşinden boşandı. 47 yaşındaki İsmet K., ailesini alarak Emine G.'yi istemek için genç kadının evinin yolunu tuttu.
Çevredekilerin silah seslerini duyarak jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet K. ve Emine G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne Narin Y. ise ağır yaralı olarak Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.