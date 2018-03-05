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Samsun'da 4 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Samsun'da 4 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:06
Samsun'da 4 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

SAMSUN (AA) - Alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara karayolunda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shıbab Ahmed Al D. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B'yi de merkez İlkadım ilçesindeki kaldıkları yerde gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine eylem hazırlığına ilişkin çalışmalar üzerine yürütüldüğü belirtilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muhabir: Recep Bilek

Anahtar Kelimeler:
ABD BüyükelçilikDEAŞIrak UyrukluTürkiye
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