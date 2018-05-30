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Samsung Galaxy A6 ve A6+ Türkiye’de

- Samsung Electronics, kullanım kolaylığını stil sahibi tasarım ile buluşturan Galaxy A6 ve A6+ modellerinin haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu - Galaxy A6 ailesinin yeni üyeleri, 1 haziran–17 haziranda geçerli olacak Babalar Günü’ne özel kampanya ile birlikte satışa sunulacak

Samsung Galaxy A6 ve A6+ Türkiye’de

- Samsung Electronics, kullanım kolaylığını stil sahibi tasarım ile buluşturan Galaxy A6 ve A6+ modellerinin haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu - Galaxy A6 ailesinin yeni üyeleri, 1 haziran–17 haziranda geçerli olacak Babalar Günü’ne özel kampanya ile birlikte satışa sunulacak

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:32
Samsung Galaxy A6 ve A6+ Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, kullanım kolaylığını stil sahibi tasarım ile buluşturan Galaxy A6 ve A6+ modellerinin haziran ayında Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung açıklamasına göre, marka yeni Galaxy A6 ve A6+, premium Super AMOLED ekranı ile öne çıkan yeni modellerini Türkiye'de satışa sunacak.

"Sonsuz Ekran" tasarımı ve metal gövdesiyle tüketiciyle buluşacak olan yeni Galaxy A6 Serisi akıllı telefonlar siyah, altın ve mavi olacak şekilde üç renk seçeneğiyle tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Galaxy A6 ve A6+’da bulunan güçlü ön ve arka kameralar, ayarlanabilir ön LED flaş ve düşük diyafram aralığı, hem gündüz hem de gece canlı fotoğraflar ve selfieler çekilmesine imkan veriyor. Yeni Galaxy A6 Serisi, loş ortamlarda bile canlı görüntü kalitesine sahip fotoğraflardan taviz vermiyor.

Galaxy A6+’ın Çift Kamerası, "Canlı Odak" özelliği sayesinde kullanıcıların hem fotoğraf çekilmeden önce, hem de fotoğraf çekildikten sonra alan derinliğini ve netlik etkisini kontrol etmesine imkan sağlıyor. Çekilen fotoğrafların arka planına kalp ve yıldız gibi farklı şekiller eklenerek zenginleştirebiliyor. Çarpıcı portreler çekmek ve fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yapmak kolaylaşıyor.

Yeni Galaxy A6 Serisi ile birlikte kullanıcılar Dolby Atmos optimum ses teknolojisi ile desteklenen hoparlörlerin tadını çıkarıyor[5]. En düşükten en yükseğe tüm ses seviyelerinde daha güçlü ve doyurucu bir ses deneyimi sunan Dolby Atmos teknolojisi, film izlerken ve müzik dinlerken alınan keyfi artırıyor.

- Babalar Günü’ne özel kampanya ile Türkiye’de satışta


Galaxy A6 ailesinin yeni üyeleri, 1–17 Haziran'da geçerli olacak Babalar Günü’ne özel kampanya ile birlikte satışa sunulacak. Tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatı 2.799TL olarak açıklanan Galaxy A6 ve tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatı 3.199TL olarak açıklanan Galaxy A6+ akıllı telefonları kampanyaya katılan bayilerden veya Samsung’un online mağazasından satın alan tüketiciler 300 TL değerinde hediye çeki kazanma fırsatı yakalıyor olacak

Anahtar Kelimeler:
Galaxy A6Samsung
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