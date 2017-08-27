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San Francisco'da ırkçılar ve Trump protesto edildi

ABD'nin San Francisco şehrinde, beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı ırkçı Ku Klux Klan örgütü ile ABD Başkanı Trump, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

San Francisco'da ırkçılar ve Trump protesto edildi

ABD'nin San Francisco şehrinde, beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı ırkçı Ku Klux Klan örgütü ile ABD Başkanı Trump, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

27 Ağustos 2017 Pazar 11:42
San Francisco'da ırkçılar ve Trump protesto edildi

SAN FRANCISCO

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde, beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütü ile ABD Başkanı Donald Trump, binlerce kişi tarafından şehrin çeşitli bölge ve sokaklarında protesto edildi.

San Francisco Golden Gate Köprüsü yakınında bulunan büyük park alanında cumartesi günü yapılması beklenen çok ses getirecek bir protesto gösterisi bir gün öncesinde güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

İptalin ardından göstericiler, sosyal medya üzerinden yeni belirledikleri bir noktada toplanma kararı aldı.

Yüzlerce polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Alamo Meydanı önünde toplanan kalabalık, Ku Klux Klan ve ABD Başkanı Trump'ı protesto etti.

Meşhur "Painted Ladies" isimli evlerin birine asılan Trump karşıtı dövizler dikkat çekti. Kameralara pek sıcak bakmayan yüzleri maskeli çok sayıda Marksist grup kendilerini gizlemek için çaba gösterdi.

Göstericiler, San Francisco sokaklarına yayılarak belediye binasının önüne kadar yürüdü.

Muhabirb: Tayfun Coşkun


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