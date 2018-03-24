Sanal oyunla 8 ayda 90 milyon lira toplamışlar

KAYSERİ - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN (AA) - İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve Çiftlik Bank benzeri yapılanmayla üyelerinden para topladığı öne sürülen Kayseri merkezli firmanın, üyelerinden sanal oyun üzerinden 90 milyon lira topladığı belirlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Çiftlik Bank benzeri yapıları incelemeye alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, denetimlerde "saadet zinciri" olduğu sonucuna varılan şirketlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Merkezi Kayseri'de bulunan Anadolu Farm isimli firma hakkında, Çiftlik Bank benzeri sistemle üyelerinden para topladığı yönündeki şikayetler üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

Rapor doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan inceleme sonuçlarına göre, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Anadolu Farm) internet üzerinde bir oyun olarak yaklaşık 8 ay önce ortaya çıktı, yatırımcıların bu oyun üzerinden çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp satarak para kazanmaya yönelik bir sistem geliştirdi.

Toplam 44 bin kişinin Anadolu Farm'a üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ü aktif olarak sisteme dahil olup para yatırarak sanal alışveriş yaptı.

Sisteme daha çok üye yapabilmek için taahhüt yolunu kullanan ve yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisini veren firma yetkilileri, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kar payı vaadinde bulundu.

Bu süreçte üyelerine ayrı bir güvence vermek isteyen yetkililer, istemeleri halinde üyelerinin satın aldıkları sanal ürünleri geri alabilme garantisi verdi. Şirket, sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferini ise banka üzerinden yaparak bu şekilde üyelerine güven sağlamaya çalıştı.

Yöneticiler, kar payını geri verebilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sundu.

Sanal oyunda alınan hayvanın bir yıl yaşayabildiği ve bu süreç sonunda oyun oynayan kişiye kazancının verileceği vaadinde bulunuldu. Bir yıl sonra hayvanın ölümünün ardından üyelerin oyun üzerinden tekrar hayvan satın alarak sözde kar paylarını almaya devam edebilecekleri vaat edildi.

Gerçek manada bir çiftliği olmayan Anadolu Farm'ın Kayseri'de 4, Tokat'ta ise bir restoranının bulunduğu belirlendi.

Üyelerden toplanan parayla kurulan restoranın 300 bin lira karşılığında bayiliğini almak için Türkiye'nin farklı illerinden 15 girişimcinin başvuruda bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık incelemesinin ardından hesaplarına "bloke" konulan şirketin 4 bin 500 aktif üyesinden sanal oyun kanalıyla 8 ayda 90 milyon lira topladığı öğrenildi.

Bakanlık incelemesi ve şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetim kurulu başkanı F.Ö. ile şube müdürleri V.M. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muhabir: Müzahim Zahid Tüzün