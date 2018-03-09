Sanatçı Ercan Yazgan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Saygı Hastanesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sanat dünyasının sevilen ismi Ercan Yazgan'ın iskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanenin nöroloji kliniğinde tedavisi devam ederken, 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırıldığı belirtilerek, "Yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." denildi.

Muhabir: Semra Orkan, Tansel Parlak