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Sanatçı Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, dizi, sinema sanatçısı ve yönetmen Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro, dizi, sinema sanatçısı ve yönetmen Ercan Yazgan son yolculuğuna uğurlandı.

10 Mart 2018 Cumartesi 21:56
Sanatçı Yazgan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Ercan Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı.

Yazgan için Üsküdar'daki Şakirin Camisinde düzenlenen törene, Yazgan'ın oğlu Can Yazgan, manevi kızı Buket Dereoğlu, eski eşi Sema Başal, sanatçı İlyas Salman, Nuri Alço, Şoray Uzun, Volkan Severcan, Teoman Ayık, Yavuz Karakaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Can Yazgan, babasının çok sevilen biri olduğunu anlatarak oyunculuğundan önce onun çok iyi bir insan olduğunu söyledi.

Babasının hayatını istediği gibi yaşayıp, mutlu olduğunu aktaran Yazgan, "Babamın bir sağlık sorunu yoktu. Sadece son dönemde beynine pıhtı atma dönemi yaşandı ve bu dönemden sonra ne yazık ki onu kaybettik. Genel bir sağlık sorunu yoktu. Babamı herkes Kapıcı Cafer, Şoför İsmet, Pırtık ve onun haricinde birçok oynadığı karakterle hatırlayacak. Buradaki kalabalık da ona veda etmeye geldi." dedi.

Yazgan, babasının tek çocuğunun kendisi olduğunu, Billur Yazgan'ın soy isim benzerliğinden yanlış anlaşıldığını belirtti.

Ercan Yazgan'ın manevi kızı Buket Dereoğlu ise babasını sadece dizilerle yad etmediğini ifade ederek, kendisini onun yetiştirdiğini ve ondan çok şeyler öğrendiğini vurguladı.

Dereoğlu, babasının herkese çok iyi davrandığını hayattaki en iyi insanlardan biri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Babamın şimdiye kadar kimseye yanlışını görmedim. Babam bir okul gibidir, çok şey öğrenirsiniz ondan hem mesleki anlamda hem insanlık anlamında. Çok doğru bir felsefeye sahiptir, kendine has yaşadı her zaman. İnsanlara olan saygısı ve sevgisi hiçbir zaman değişmedi. Hiçbir zaman kimseyi ayırmadı. Vefat etmeden 2 gün önce gördüm onu. Beni gördüğünde öptüm yanaklarını ve yüzünü. Babamla birbirimize baktık ve beni görünce çok sevindi. Yorgun olduğu için son dönemde hiçbir televizyon projesinde yer almadı."

Törene katılan oyuncu Şoray Uzun ise Ercan Yazgan'ı büyümemiş çocuk olarak hatırlayacağını kaydederek, her zaman neşeli ve mutlu birisi olduğunu söyledi.

Uzun, Ercan Yazgan'ın bagajında sürekli olta takımı taşıdığını anlatarak, "Balık tutmaya çok meraklıydı. Bir sefer beraber Mudurnu'ya gittik. Hiç balık avlayamadı beraber onunla sohbet ettik. Ercan ababeyim benim ustamdı. Bir şeyler öğretirken neşeli öğretirdi. Allah rahmet eylesin. Allah onun yaşıtlarını bize yaşarken değerini bilmeye nasip etsin. Onu hep gülerek anacağız. Çok önemli karakterlerde yer aldı. Her ölüm erkendir ama bu ölüm biraz erken oldu." ifadelerini kullandı.

Nuri Alço, birçok projede Ercan Yazgan'la birlikte çalıştığını söyleyerek, ailelere hitap eden ev filmlerinde yer alan Kapıcı Cafer rolünün ona çok yakıştığını anlattı.

Yazgan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Muhabir: Ammar Nas, Metin Tokgöz

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