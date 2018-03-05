Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Suriye sınırında

HATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve askerlerle buluşmak için başlatılan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mehmetçik'in Yanında" etkinliği kapsamında sanatçılar, Hatay'a ziyarette bulundu.

Erhan Yazıcıoğlu, Zihni Göktay, Süha Uygur, Hikmet Körmükçü, Sinan Bengier, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Erkan Sever'in de aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, Hassa ilçesine geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlere destek vermek amacıyla Hatay'a geldiklerini belirtti.

Şehir tiyatrolarının büyük bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Efiloğlu, şöyle devam etti:

"Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyle birlikte Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzu hissettirmek için sıfır noktasına geldik. Buradan onlara dualarımızı gönderiyoruz. Allah güç, kuvvet versin. Analar ne güzel insanlar doğurmuş. Bir söz vardır bizim oyunumuzun birinde 'Ey kudretli Anadolu. Analığı en iyi bilen sensin.' Analığı en iyi bilen bu analar kimler doğurmuş.""Destek için iki oyun sergileyeceğiz"

Sanatçılardan Zihni Göktay da harekatın zaferle sonuçlanacağına inandıklarını dile getirdi. Yöre halkına manevi destek olmak için iki oyun sergileyeceklerini ifade eden Göktay, "Biz bu harekatın zaferle sonuçlanmasını diliyoruz. Zaten öyle de olacak. Kahpece kurşun sıkanları şehir tiyatroları ailesi olarak lanetliyoruz." dedi.

Sanatçı Süha Uygur da Hatay'a gelerek Mehmetçiğin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince güç ve moral vermek istediklerini ifade eden Uygur, burada, İstanbul'da derinden yaşadıkları duyguların daha fazlasını hissettiklerini aktardı.

Bölgede güvenlik önlemi alan askerlerle sohbet edip fotoğraf çektiren sanatçılar, onlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının fularını hediye etti.

Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya, Lale Köklü