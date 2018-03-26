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Sancaktepe Belediyesi'nden "Okur Yazarlık Seferberliği"ne destek

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okur Yazarlık Seferberliği"ne katıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Belediyesi Mutlu Evler Merkezi,...

Sancaktepe Belediyesi'nden "Okur Yazarlık Seferberliği"ne destek

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okur Yazarlık Seferberliği"ne katıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Belediyesi Mutlu Evler Merkezi,...

26 Mart 2018 Pazartesi 16:04
Sancaktepe Belediyesi'nden

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okur Yazarlık Seferberliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Belediyesi Mutlu Evler Merkezi, ilçede yaşayan kadınlara yönelik okuma yazma kursu açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, belediye olarak eğitimin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, Mutlu Evler Merkezi'nde kontenjanın üç katına çıktığını belirtti.

Erdem, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan bu kampanyaya Sancaktepe Belediyesi olarak tüm gücümüzle katkıda bulunacağız. Kursumuzda birinci kademede, yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanan kursiyerlerin, okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmeleri sağlanacak. Projeyle alakalı belediyemize katılım sağlayan her yaştan kadınların yoğun taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve ilçemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmayacaktır. İnşallah bundan sonra eğitim alanında kaliteyi artırmaya yönelik kampanyalar olacaktır. Belediye olarak bu tür kampanyalara desteğimiz sürdüreceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanMutlu Evler MerkeziOkuryazarlık SeferberliğiSancaktepe Belediyesi
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