Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışta

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışa çıkarıldı. Develerin 10-15 bin liradan alıcı bulması bekleniyor.

Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışta

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışa çıkarıldı. Develerin 10-15 bin liradan alıcı bulması bekleniyor.

27 Ağustos 2017 Pazar 12:19
Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışta

ŞANLIURFA

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışa çıkarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Hancığaz Mahallesi'nde besicilik yapan Kamburoğlu ailesi, birkaç yıl önce satın aldıkları ve kısa sürede sayıları artan develeri Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Devlerini Şanlıurfa-Akçakale yolundaki alanda otlatan besici Abdullah Kamburoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır beslediği hayvanların büyük çoğunluğunu bir süre önce sattığını, kalanları da 10-15 bin liradan satışa çıkardığını söyledi.

Özellikle başka illerden gelen vatandaşlarca satın alınan develerinden ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade eden Kamburoğlu, "Şanlıurfa'da kurbanlık olarak deve alan neredeyse yok. Mersin, Elazığ, Van gibi illerden develerimiz için arayan müşteriler oldu. Develerimizi pazarda satmak zor olduğu için daha çok internet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Umarım develerim satılır, ben de emeğimin karşılığını alırım." diye konuştu.

Damızlık olarak deve beslemeye devam edeceklerini belirten Kamburoğlu, deve sütünün de talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Muhabir: Müslüm Etgü-Halil Fidan

Anahtar Kelimeler:
BesicilerDeveKurban BayramıKurbanlıkŞanlıurfaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var
Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Kudüs'te elde edilen zaferde Türkiye'nin önemli rolü var
Sipariş alınmasını beklerken 'sanal garson' uygulaması geliştirdi
Sipariş alınmasını beklerken 'sanal garson' uygulaması geliştirdi
FETÖ'den önce rüya motivasyonu sonra inkar taktiği
FETÖ'den önce rüya motivasyonu sonra inkar taktiği
Kosovalı gelinlerin asırlık makyaj geleneği
Kosovalı gelinlerin asırlık makyaj geleneği
Hükümlülerin yetiştirdiği kurbanlıklara büyük ilgi
Hükümlülerin yetiştirdiği kurbanlıklara büyük ilgi
Bakanlık 'öldüren bacalara' karşı uyardı
Bakanlık 'öldüren bacalara' karşı uyardı
İkinci el pazarına da bayram geldi
İkinci el pazarına da bayram geldi
Gece yola çıkacak sürücülere uyarı
Gece yola çıkacak sürücülere uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim