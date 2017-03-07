Sarıyerli 320 kadın hayata renk katmayı öğrendi

“YERİME MUTLAKA BİR KADIN BELEDİYE BAŞKANI GELECEK”

“HALKA ULAŞMAMIZI BAŞKAN GENÇ’E BORÇLUYUZ”

“OKUMA BİLMİYORDUM ŞİMDİ ÜNİVERSİTEYE GİDİYORUM”

i kadınlar kendilerini geliştirerek, hayatlarına renk kattıkları kursların katılım belgelerini, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle aldı.2016-2017 eğitim - öğretim dönemi içerisinde(Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi) kurslarında eğitim gören 320 kadına katılım belgelerini Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem verdi.Sarıyer Belediyesi, bölgedeki kadınların sorunlarını belirlemek, çözüm yolları geliştirmek, kadınları sosyal hayatın içine daha fazla çekmek için oluşturulan programlarda; Kadın Sağlığı Eğitimlerinden, Bilgisayar, Bağlama, Pilates ve Zumba’ya, Okuma Yazma derslerinden açık öğretim derslerine kadar geniş bir eğitim yelpazesi ile bir araya gelerek kendilerini geliştiriyorlar.Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkansözlerine: “Ben hiçbir zaman kadınların tek bir güne sığdırılmasından yana değilim, kadının 365 gün boyunca yaşamın en önemli parçası olduğunu anladığımız, değerini bildiğimiz günlerin temennisi ile ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum” diyerek başladı.Başkan Genç konuşmasını, “Nerede olursa olsun bir kelime bilen bilmeyene öğretmek zorunda çünkü cehaletle baş etmenin başka yolu yok. Eğitim beraberinde ‘bilmenin’ gururunu getiriyor bu yüzden bizim kadınlarımız bildiğini paylaşıyor. Okuma yazma öğrenen ve üniversiteye giden kadınlarımız var.İşte bunu sürekli hale getirmeliyiz. Çocuklarımızı, özellikle kız çocuklarımızı okutmak, siz annelerin boynunuzun borcudur. Yaşamda kadınların aktif rol almasını istiyorum. Toplum sizin aldığınız eğitimle huzur bulacaktır. Ben bir gün bu işi bıraktığımda yerimde mutlaka bir kadın belediye başkanı olacak bunun da sizlere sözünü veriyorum. Yaşamı paylaşmalıyız. Biz belediye olarak gerektiğinde asfaltı az dökeriz, siz kadınların ve çocukların eğitimlerine harcarız paramızı” sözleri ile tamamladı.ise konuşmasında, kadınlara verdikleri önemin altını çizerek, “Türk toplumunun en önemli unsurlarından biri olduğuna inandığımız kadınlara hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bu vesileyle SAGEM’lerde okuma yazma kursları ve 0-18 yaş aile eğitimi kursları açıyoruz. Bize mahallelere inip sizlere ulaşma imkânı sunduğu için Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Etkinlikte konuşma yapan“Ben beş çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Babam işçi, annem ise ev hanımıydı. İlkokul 5. sınıfa kadar okudum. İlkokul ’da çok başarılı olmama rağmen maddi imkânsızlıklar yüzünden okula devam edemedim ve okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldım; ama okumak içimde ukde kalmıştı” diyerek sözlerine başladı.Acar konuşmasına şöyle devam etti: “Tesadüfen’de yetişkinlere yönelik dersler verildiğini öğrendim. Hemen o gün gidip FSM SAGEM hocaları ile görüştüm. Bana ders programlarını verdiler ve onların sayesinde bir yılda ortaokulu bitirdim. Yine onların desteği ile liseyi iki yılda bitirip üniversite sınavına girdim. İlk girişte İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nü kazandım ve iki yıl sonra öğretmenlik belgemi elime alacağım. Bizlere bu imkânı veren Sarıyer Belediye Başkanı’na çok teşekkür ediyorum.Hep bir arada yapılan kahvaltının sonunda Sarıyer Belediye Başkanı ve AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın işbirliği adına bir protokol imzaladı.