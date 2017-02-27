Sarıyerli çocuklar balık yiyerek büyüyor

Sarıyer Belediyesi ve Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel çocukları balıketi ve faydaları konusunda bilinçlendiriyor.ve Türkiye’nin balık uzmanıişbirliği ile Sarıyer ilçe sınırları içinde bulunan okullarda düzenlenecek seminer dizisi ilkokul öğrencilerini balıketinin faydaları ve beslenmedeki önemi hakkında bilinçlendirecek. “Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” sloganıyla hayata geçirilen proje, eğitim dönemi sonunda 1.000 öğrenciye balık veher mevsim ulaşılabilir ton balığını sevdirmeyi hedefliyor.Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, Sarıyer Belediyesi ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde organize edilen “” seminerlerinin ilki 28 Şubat 2017 Salı günü Sarıyer İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilecek. İlçe sınırları içerisinde yer alan ilkokullarda eğitim dönemi boyunca devam edecek ve ücretsiz olan seminerde öğrenciler balık eti ve faydalarının yanı sıra, balığı her mevsim erişilebilir kılan ton balığıyla ilgili de bilgilendirilecek.Proje kapsamında, Sarıyer ilçe sınırları kapsamındaki dört okulun 2016-2017 eğitim dönemi boyunca ziyaret edilerek yaklaşık bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Türkiye ve dünyadaki balık tüketiminden balık yemenin faydalarına, zengin Omega3 içeriğiyle ton balığının çocukların büyüme ve gelişimine olumlu etkilerine, hangi mevsimde hangi balığın tüketileceğinden balığın içerdiği vitaminlere kadar balıkla ilgili pek çok bilimsel ve sosyal konu öğrencilerle paylaşılacak. Dardanel Pazarlama Müdürü Halit Giray ve Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İrem Köse’nin sunumuyla gerçekleşecek etkinlikte balık tüketiminin artırılması amaçlanacak.