Şarkıcı Maher Zain Arakanlı Müslümanları ziyaret etti

COX'S BAZAR/ANKARA (AA) - Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek Türk Kızılayının bölgede yürüttüğü yardım çalışmalarına katıldı.

Türk Kızılayından alınan bilgiye göre, Zain, dün, Myanmar'da maruz kaldıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Cox's Bazar'a gitti.

Balukhali kampında yapılan gıda ve hijyen seti dağıtım çalışmalarına eşlik eden, Zain, Türk Kızılayı gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini dağıttı.

Zain, Türk Kızılayının büyük özveriyle sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını dünya kamuoyuna anlatmak için aracı olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk Kızılayının uluslararası insani yardım çalışmalarına daha önce de destek olan Zain, Somali’deki açlığa ve drama dikkati çekmek için Türk Kızılayının daveti üzerine Mayıs 2017'de bölgeye gitmişti.Arakanlı Müslümanlar krizi

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede BM tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak Arakanlı Müslümanların eve dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu ve bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadı.

Muhabir: Dildar Baykan





