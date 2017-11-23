Savaşın parçaladığı bedenler protezle tamamlanıyor

HATAY (AA) - Ülkelerindeki iç savaşta uzuvlarını kaybeden Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 74 Suriyeli protez el ve ayaklarına kavuştu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve Kuveyt Beyt-ül Zekat Kurumu tarafından Reyhanlı ilçesinde faaliyetini sürdüren protez merkezi, savaşta uzuvlarını kaybetmiş aralarında çocukların da bulunduğu Suriyelilere ücretsiz hizmet veriyor.

Ham maddesi Almanya'dan gelen el ve ayak protezleri, İstanbul'daki merkezde işlenerek hazır hale getiriliyor. Takılacak duruma gelen el ve ayak protezlerin üzerilerine Suriyelilerin isimleri yazılarak Reyhanlı'ya gönderiliyor.

İstanbul, Şanlıurfa ve Reyhanlı'daki protez merkezinde 74 Suriyeliye el ve bacak protezi takıldı.

Burada Suriyeli hastaların muayene ve kontrollerinin yapılmasının ardından el ve ayak protezleri ücretsiz hediye ediliyor.

Suriyelilerin, protezlerin takım işlemlerinin ardından fizik tedavileri aynı merkezde yapılmaya devam ediyor.

İHH Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, uzuv kaybı yaşayan Suriyelilere destek olamaya devam edeceklerini söyledi.

"Tekrar yürümek çok mutlu etti"

Suriye'nin Halep kentinde çarşıda yürüdüğü sırada savaş uçaklarından atılan bombalar nedeniyle iki bacağını kaybeden Müslim Müslim (24) ise tekrar yürümenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Ülkesinde uzun yıllar otobüs şoförlüğü yaptığını anlatan Müslim, ''Hayatımız normal seyrinde devam ederken, başlayan iç savaş tüm hayatımızı kararttı. Ben bir yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Suriye'de yaşam oldukça zorlaştı. İki bacağımı kaybettikten sonra protez bacak hayalimi gerçekleştirmek için buraya geldim, çok şükür buna kavuştum, çok mutluyum.'' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Cem Genco



