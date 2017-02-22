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22 Şubat 2017 Çarşamba 10:05

Savcı Sayan toplantıda kalp krizi geçirdi

Türk siyasetinin renkli siması Savcı Sayan, katıldığı bir programda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı

Savcı Sayan toplantıda kalp krizi geçirdi
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Savcı Sayan toplantıda kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü Derneğinin toplantısında kalp krizi geçiren Savcı Sayan'ın, en yakın hastaneden sonra üniversite hastanesine sevk edildiği belirtildi. Sayan'ın gerekli tetkikler sonucunda anjiyo olduğu vurgulanarak, "Şu anda üniversite hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. Sağlık durumu iyi olup sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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