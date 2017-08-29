Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109918
ALTIN
146.374
DOLAR
3.4402
STERLİN
4.4526
EURO
4.1383
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
A Milli Futbol Takımı, Lucescu...
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

Kahramanmaraş'ta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden Topçu'nun, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

Kahramanmaraş'ta, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı. Yakalanan teröristlerden Topçu'nun, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

29 Ağustos 2017 Salı 17:01
Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

KAHRAMANMARAŞ/ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.

Operasyonda, 3 silah ile bilgisayar ekipmanları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Şimdi Türk adaletine hesap verecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uzun'u şehit eden teröristin ele geçirildiğini belirtti.

Gül, paylaşımında, "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi
Şehit Uzman Onbaşı Meriç'in cenazesi toprağa verildi
Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 sivil hayatını kaybetti
Diyarbakır'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 sivil hayatını kaybetti
Demir İnşaat'tan, Kurban Bayramı kampanyası
Demir İnşaat'tan, Kurban Bayramı kampanyası
L'Oreal 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 büyüdü
L'Oreal 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 büyüdü
Kurban pazarında Türkçe ve Kürtçe dolandırıcılık uyarısı
Kurban pazarında Türkçe ve Kürtçe dolandırıcılık uyarısı
Slovakya'da SOLOTÜRK rüzgarı esti
Slovakya'da SOLOTÜRK rüzgarı esti
Hayalindeki işle 53 kişiye istihdam sağlıyor
Hayalindeki işle 53 kişiye istihdam sağlıyor
FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı
FETÖ'nün MİT korkusu mesajlara yansıdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim