KAHRAMANMARAŞ/ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Savcı Uzun'u şehit eden terörist yakalandı

Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlendi.



Operasyonda, 3 silah ile bilgisayar ekipmanları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Şimdi Türk adaletine hesap verecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uzun'u şehit eden teröristin ele geçirildiğini belirtti.



Gül, paylaşımında, "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım." ifadelerini kullandı.