Savcı Uzun'u şehit eden teröristin suç dosyası kabarık

TUNCELİ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı yakalanan "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun, PKK'nın bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Nurhak'ta 29 Ağustos'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı olmak üzere 3 örgüt mensubunun yakalandığı operasyonda dikkati çekici detaylara ulaşıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalından ayrılan ve Suriye'nin Afrin bölgesine geçmek için yola çıktığı tespit edilen bir grup teröristi izlemeye başlayan polis, takibini Nurhak kırsalına kadar kara ve havadan sürdürdü.

Grubun Nurhak'a bağlı Bulut Pınarı kırsalına çıkacağı sırada harekete geçen güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı.

Güvenlik birimlerince yapılan araştırmada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye silahlı kanat ve Tunceli sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek, diğerinin ise PKK mensubu "Artes" kod adlı Oğuz Aksu olduğu belirlendi. Yaralı yakalanan teröristin ise "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu olduğu anlaşıldı.

Hastanede tedavisi süren Topçu'nun 8 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığını belirleyen güvenlik güçleri, "Azad Çüngüş" kod adlı teröristin bazı sol örgütlerle kurduğu sözde çatı örgüt HBDH'nin Türkiye sorumlusu olduğunu da tespit etti.

30'dan fazla suç dosyası var

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 30'dan fazla suç dosyası bulunan Topçu'nun, katıldığı ve planladığı eylemler ise şöyle:

"Tunceli'nin Ovacık ilçesi Garipuşağı köyü kırsalında 2010'da 2 askerin şehit edilmesi, bir askerin yaralanması, Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile maçı izleyen öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polis memurunun yaralanması, Ovacık'ta 2012'de İbrahim Ergün'ün öldürülmesi, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün 2012'de Tunceli-Ovacık karayolunda kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki polis noktası ve karakoluna 2015 ve 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi ve 3 polisin yaralanması."

Daha önce de yaralanmış

Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkisinde güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmadan da yaralı kurtulduğu belirlenen Topçu'nun, örgütün bölgedeki suikast ve eylemlerinde önemli rol üstlendiği belirtildi.

Bölgedeki çok sayıda saldırıyı planlayan ve büyük bölümüne bizzat katıldığı öğrenilen Topçu'nun, tedavisinin ardından Tunceli'ye getirileceği kaydedildi.