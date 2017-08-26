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Şehir eşkıyaları silah ve sopalarla sanayi sitesini bastı

Başakşehir'de Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı. Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Şehir eşkıyaları silah ve sopalarla sanayi sitesini bastı

Başakşehir'de Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı. Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:34
Şehir eşkıyaları silah ve sopalarla sanayi sitesini bastı

Şehir eşkıyaları silah ve sopalarla sanayi sitesini bastı


İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sanayi sitesindeki park etme tartışması silahlı baskınla sonuçlandı. Şehir eşkiyaları pompalı tüfek, bıçak ve sopalarla bastıkları sanayi sitesinde dehşet saçtı. Saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı.  O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


Başakşehir'de, sanayi sitesinde park etme tartışması kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sanayi sitesini basan grup , iş yerlerine ve araçlara pompalı tüfekle rastgele  ateş açtı. Sopa ve kesici aletlerle de  dehşet saçan saldırganlar, 3 işyeri ve 6 otomobile zarar vererek kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi.  Sanayi sitesine gelen 2 kişi, bir işyerinin önüne araçlarını park etmek istedi. İşyeri çalışanları, bu kişileri park etmemeleri yönünde uyardı. Bunun üzerine kısa süreli yaşanan tartışma çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

DÜKKANLARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİLER

Kavga eden 2 kişi bir süre sonra sanayi sitesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. Grup, pompalı tüfeklerle  işyerlerine rastgele ateş açıp ellerindeki sopalarla araçların camlarını kırdı. Saldırganlar daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Sanayi sitesindekiler o anları cep telefonuyla görüntülediler. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın işyerlerini  hedef alarak art arda ateş ettiği görülüyor. Bu arada, bazı saldırganların elinde ise kesici aletler görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için delil çalışması yaptı. Polis, iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerine de el koydu. Sanayi çalışanları, tartışmanın ardından saldırganların tekrar olay yerine gelerek çevreye silah ve kesici aletlerle zarar verdiğini söyledi. Sanayideki 3 işyeri ve 6 otomobile zarar veren zanlıların yakalanması için polisin inceleme çalışmaları devam ediyor.

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