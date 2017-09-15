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Şehit çocukları için 'Emanetiniz emanetimizdir' kampanyası

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu şehit, gazi ve güvenlik korucularının çocuklarının eğitimi için "Emanetiniz emanetimizdir" isimli yardım kampanyası başlattı.

Şehit çocukları için 'Emanetiniz emanetimizdir' kampanyası

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu şehit, gazi ve güvenlik korucularının çocuklarının eğitimi için "Emanetiniz emanetimizdir" isimli yardım kampanyası başlattı.

15 Eylül 2017 Cuma 19:28
Şehit çocukları için 'Emanetiniz emanetimizdir' kampanyası

ANKARA (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, şehit, gazi ve güvenlik korucularının üniversitede okuyan çocukları için "Emanetiniz emanetimizdir" isminde yeni bir yardım kampanyasının başlatıldığını belirterek, tüm duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit, gazi ve güvenlik korucularının üniversitede okuyan çocukları için başlattıkları yardım kampanyasıyla ilgili bilgi verdi.

Şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularını temsil eden Konfederasyonun, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde şubesi bulunduğunu, 5 federasyon ve 6 derneği bünyesinde barındırdığını anlatan Sözen, "Konfederasyonumuz şehit ailelerimizin, gazilerimizin her türlü sorunlarının çözümü, özlük haklarının iyileştirilmesinin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu'da şu anda görev yapan 50 bin güvenlik korucumuzun, 40 bin gönüllü güvenlik korucumuzun ve bu sistemden emekli olan güvenlik korucularımızın ailelerinin maddi ve manevi her türlü sorunlarında yanlarında olan bir konfederasyondur." dedi.

Sözen, Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik korucuları ve ailelerini haftada 3-4 kez ziyaret ettiklerini, güvenlik korucularının çocuklarının iyi ve rahat bir ortamda eğitim almaları, Ankara'ya gelen hasta yakınlarıyla ilgilenilmesi gibi faaliyetleri de yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin bütünlüğü ile şehit ve gazi ailelerini ilgilendiren her türlü konuda da konfederasyon olarak sorumluluk üstlendiklerini vurguladı.

Üniversitede okuyan gençlere destek sağlanacak

Konfederasyon olarak şehit, gazi ve güvenlik korucularının çocuklarının eğitim hayatlarında rahat etmeleri amacıyla yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını açıklayan Sözen, "Emanetleri emanetimizdir" ismiyle başlatılan kampanyanın İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliğince onaylandığını bildirdi.

Ziya Sözen, "Bu kampanya ile amacımız şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere emaneti olan ve şu anda Doğu ve Güneydoğu'da polisimizle, askerimizle beraber gece gündüz, dağ taş demeden görev yapan 50 bin güvenlik korucumuzun üniversitede okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak. Onların iyi bir eğitim hayatı sürdürmeleri için böyle bir kampanya yapmaya karar verdik." diye konuştu.

Kampanya kapsamında SMS ve banka hesabı üzerinden bağışların toplandığını aktaran Sözen, "GSM operatörleri üzerinden büyük harflerle SEHIT yazıp 3912'ye gönderilen her SMS ile kampanyamıza 10 lira bağışta bulunulabiliyor. Ayrıca Konfederasyonumuzun resmi internet sitesinden ve Konfederasyonumuza ulaşmak suretiyle bu kampanyayla ilgili hesap numarasına dileyen vatandaşlar istedikleri miktarda yardımda bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

5 bin öğrencinin başvurması bekleniyor

Sözen, şehit yakını, gazi ve güvenlik korucularına kampanyadan yararlanabilmeleri için duyuru yapıldığını belirterek, "Başvurular 30 Eylül'de son bulacak. Kampanyaya şehit, gazi ve güvenlik korucularımızın üniversitede okuyan yaklaşık 5 bin çocuğunun başvurmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Geçen yıl düzenlenen yardım kampanyasına 3 bin öğrencinin başvurduğuna ve öğrenci başına birinci dönem bin, ikinci dönem bin lira olacak şekilde toplam 2 bin lira destekte bulunduklarına dikkat çeken Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampanyamızdan elde edilecek gelirler bize başvuran kişi sayısına bölünerek kendi hesaplarına yatırılacak. Kampanyamıza destek veren kişi, kurum ve kuruluşlar da ayrıca bilgilendirilecek, aydınlatılacak. Çünkü şehit ve gazi isimlerinin geçtiği yerler çok hassas, suistimale açık alanlar. Biz, herhangi bir suistimal alanı oluşturmamak adına kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendireceğiz."

Kampanyanın 4 Ocak 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirten Sözen, "Şehit yakını ve gazilerimizin emanetlerine sözde değil özde de sahip çıkabilmemiz için herkesi, sağduyulu vatandaşlarımızı bu kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Muhabir: Burcu Çalık

Anahtar Kelimeler:
Emanetiniz EmanetimizdirTürkiyeYardım KampanyasıZiya Sözen
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