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Şehit Eren Bülbül'ün okulunda hüzün hakim

Trabzon'un Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün eğitim gördüğü Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 9-C sınıfında yılın ilk ders günü hüzünlü başladı.

Şehit Eren Bülbül'ün okulunda hüzün hakim

Trabzon'un Maçka'da şehit edilen Eren Bülbül'ün eğitim gördüğü Anadolu İmam Hatip Lisesindeki 9-C sınıfında yılın ilk ders günü hüzünlü başladı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:58
Şehit Eren Bülbül'ün okulunda hüzün hakim

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla sıcak temasta şehit düşen Eren Bülbül'ün okulunda hüzün hakim.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla şehit Eren Bülbül'ün ismi verilen okulunda tören düzenlendi.

Okul Müdürü Eren Çavdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, Maçka ilçesindeki terör saldırısında Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Eren Bülbül'ün şehadet mertebesine eriştiğini ve okulun isminin de Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildiğini anımsattı.

Bülbül'ün hayat dolu bir öğrenci olduğunu aktaran Çavdaroğlu, "Biz onun yaptıklarına borç olarak, sadece okula ismini vererek yaptıklarını ödemiş olamayız. Minnet borcu olarak ismini verdik. Ardından dua da edeceğiz. Eren'in hikayesini hepiniz izlemişsinizdir. Hayat doluydu. Gördünüz ki Eren yaşamayı seven biriydi." dedi.

Bülbül'ün sınıf arkadaşı Ebubekir Kara da kendisiyle bir yıl birlikte okuduklarını belirterek, "İlk duyduğumda şaşırdım, inanamadım. Bizim arkadaşımız olamaz dedim. İyi bir arkadaştı. Her yere birlikte giderdik. On numara bir arkadaştı. Birlikte mezraya çıkardık. Arkadaşlarımızla hep birlikte orada kalırdık. Onu unutamıyorum. Eren'i asla unutmayacağız. Arkadaşımızın kanı yerde kalmayacak." diye konuştu.

Safa Levent de Eren Bülbül ile birçok anısı olduğunu dile getirerek, "İlk duyduğumuzda şaşırdık. 'Olamaz.' dedik. Güzel bir dönem geçirdik. Eren'siz bir sınıf, onsuz bir hayat biraz tuhaf geliyor. Terör örgütü amacına ulaşamayacak. Terör örgütleri tek tek yok olacaklar." sözlerine yer verdi.

Eren'in eğitim gördüğü 9-C sınıfında ise yılın ilk ders günü hüzün hakimdi.

Öğrencinin boş kalan oturduğu sırasına Türk bayrağı, çiçek ve fotoğrafı bırakıldı.

Muhabir: Duygu Avunduk


Anahtar Kelimeler:
Eren BülbülTrabzonTürkiye
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